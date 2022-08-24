В Сети появилось видео салюта в Павлограде, который многие в городе приняли за взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы Днепра.

Напомним, 16 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект №7438 о запрете фейерверков, салютов и другой пиротехники в Украине.

Согласно законопроекту, пиротехнику в Украине можно будет использовать только спасателям, ВСУ и полиции.

В пояснительной записке говорится, что на фоне войны с РФ звуковые и световые эффекты от пиротехники вредят психологическому здоровью населения.

Ранее мы писали, что в Одессе во время воздушной тревоги "шутники" запустили салют у здания СБУ.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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