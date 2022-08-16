Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла за основу законопроект №7438 о запрете фейерверков, салютов и другой пиротехники в Украине.

Согласно законопроекту, пиротехнику в Украине можно будет использовать только спасателям, ВСУ и полиции.

В пояснительной записке говорится, что на фоне войны с РФ звуковые и световые эффекты от пиротехники вредят психологическому здоровью населения.

Законопроект предусматривает запрет на использование, продажу и передачу любых фейерверков, салютов, петард. Предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, кроме сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (до 60 децибел).

Запрет на использование пиротехники не коснется ВСУ, Нацполиции и аварийно-спасательных служб в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский поручил запретить использование фейерверков во время военного положения в Украине.

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