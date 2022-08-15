После взрывов на складе фейерверков в Ереване количество погибших увеличилось до шести
На утро 15 августа стало известно, что после взрывов на складе фейерверков в Ереване погибли шесть человек. Данные не окончательные и количество пострадавших может вырасти.
Об этом сообщает МЧС Армении.
По состоянию на 9 утра данные такие: 6 человек погибли, еще 61 человек получил повреждения разной степени тяжести. Тело шестого погибшего было обнаружено сегодня под завалами.
При этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
На место трагедии утром в понедельник прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, что 14 августа в Ереване, в популярном торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, прогремели два взрыва.
Сообщается, что на складе пиротехники возник пожар и в результате этого там взорвались взрывчатые вещества и фейерверки. Обрушилось трехэтажное здание склада.
По первым данным сообщалось об одном погибшем и двух десятках раненых.
Причины произошедшего устанавливаются.
Уголовное дело открыто по двум статьям - нарушение правил и требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, и нарушение правил и требований хранения легковоспламеняющихся или горючих материалов.