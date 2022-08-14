В результате взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване один человек погиб, 20 ранены.

Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян в комментарии "Новости Армении".

По предварительным данным, возник пожар и взорвался склад взрывчатых веществ и фейерверков, обрушилось трехэтажное здание склада.

На месте работает большое количество спасателей. Был объявлен пожар третьей степени сложности.

Напомним, сегодня в Ереване, в популярном торговом центре, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, прогремел взрыв.

Ранее мы также сообщали, что в Турции прогремел мощный взрыв возле полицейского участка на западе Стамбула. Местные СМИ рассказывали о минимум 10 раненых. По данным газеты Saba, произошел "взрыв в подземных кабельных сооружениях". Из зданий эвакуировали жителей из-за сильного задымления на улице.

Помимо этого, недавно на западе Берлина взорвался склад с боеприпасами. Огонь перекинулся на лес и охватил около 15 тысяч квадратных метров. Пожар вспыхнул утром после взрыва на полицейском участке в Грюневальде. По данным пожарной части, там, среди прочего, хранятся взрывоопасные предметы и фейерверки.