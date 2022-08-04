На западе Берлина взорвался склад с боеприпасами. Огонь перекинулся на лес и охватил около 15 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщают немецкие СМИ.

Пожар вспыхнул утром после взрыва на полицейском участке в Грюневальде. По данным пожарной части, там, среди прочего, хранятся взрывоопасные предметы и фейерверки.

"Лес и место хранения боеприпасов, обнаруженных берлинской полицией, горят. Следует ожидать шум взрыва, возможны неприятные ощущения от запаха гари", - сообщили спасатели утром в четверг.

Причина взрыва до сих пор неизвестна.

СМИ опубликовали видео. На кадрах видно, как над лесом поднимается дым.

Ране мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получает от немцев такое оружие, которого еще нет у вооруженных сил ФРГ (Бундесвера) - самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала вопрос BILD TV о том, почему поставки оружия в Украину идут медленно.

"Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев", - сказала она.