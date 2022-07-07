В поле недалеко от Берлина выкосили свастику площадью 360 квадратных метров.

Об этом сообщило издание Bild.

Нацистский символ обнаружили во вторник вечером в поле в Нидерфинове в районе Барним к северо-востоку от Берлина журналисты издания, пролетая на частном самолете.

Джулиан Репке, редактор отдела политики, предупредил полицию, которая сейчас проводит расследование. По ее данным, уже установлены и владелец поля, и ответственный косарь. Свастику, появившуюся в траве, вскоре убрали с поля специальной техникой.

"Символ был размером 19 на 19 метров. Когда приехали коллеги, этот символ все еще был там", - сказал журналистам представитель полиции.

Полиция подала жалобу на использование неконституционной символики. Публичное демонстрирование свастики карается в Германии тюремным заключением на срок до трех лет. К расследованию инцидента подключили полицейскую государственную охрану.

Ранее "Страна" сообщала, что в украинском школьном учебнике по предмету "Гражданское образование" за 10-й класс нашли картинку со свастикой. Авторы пособия предлагают детям изучить тему информационной войны на примере такого изображения.

Также мы писали, что в прошлом году в Кременчуге на детской площадке возле младшей школы плиткой выложили свастику.