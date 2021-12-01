На Прикарпатье суд оштрафовал на 255 гривен местного жителя за карикатуру на президента Владимира Зеленского. В конце сентября мужчина опубликовал в Facebook изображение главы Украины со свастикой на лице. В постановлении Калушского суда указано, что 23 сентября правоохранители случайно обнаружили аккаунт некого Артема Дерминджяна, на странице которого и была опубликована карикатура. Этот случай квалифицировали как распространение ложных слухов, которые могли повлечь панику среди населения.

Об этом сообщает Zaxid.net.

"При осмотре Facebook был обнаружен аккаунт гражданина Армении, а именно пост, отображающий фотоматериал, в котором путем прикрепления к части лица президента Украины Владимира Зеленского нацистской символики в виде свастики. Указанными действиями мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 173-1 КУоАП", - говорится в материалах дела.

Отметим, что статья 173-1 админкодекса касается распространения ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка. Как правило, по этой статье судят за распространение в соцсетях фейков, в частности о коронавирусе. Сейчас опубликованное Артемом Дерминджяном изображение не удается найти в сети, как и его аккаунт.

В суде Артем Дерминджян признал свою вину в распространении карикатуры, но не смог объяснить причины своих действий. Судья Калушского горрайонного суда Любомир Юрчак назначил подсудимому максимальный штраф, предусмотренный статьей - 255 грн. Кроме того, житель Калуша должен уплатить еще 454 грн судебного сбора.

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