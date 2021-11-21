Вижницкий районный суд Черновицкой области оштрафовал жительницу села Лукавцы, позвонившую по телефону на спецлинию "102" и обложившую матом работника полиции.

Как сказано в постановлении суда, инцидент произошел еще 17 сентября. При этом для чего женщина звонила правоохранителям, так и осталось неизвестно.

"Любовь Дмитрова 17 сентября около 16:55 позвонила на спецлинию "102", во время разговора женщина высказывалась в адрес полицейского нецензурной бранью. Женщина совершила мелкое хулиганство. В судебном заседании вину признала, искренне раскаивается, просит строго не наказывать", – напиано в постановлении Вижницкого райсуда за 12 ноября, вылженном на сайте Единого реестра судебных решений.

Рассмотрев дело, судья Вижницкого райсуда признал селянку виновной и назначил ей штраф 51 гривню. Кроме того, женщина должна заплатить 454 гривен судебного сбора. Такое наказание стало снисходительной воспитательной мерой, ведь мелкое хулиганство обычно карается штрафом от 340 гривен.

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