В Ереване, в популярном торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов, прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате взрыва загорелись фейерверки, что привело к повышенному визуальному эффекту от взрыва.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на месте работают спасатели и пожарные.

По данным ведомства, есть пострадавшие, их количество не уточняется.

Ранее мы также писали, как в США на границе штатов Аризона и Невада произошел взрыв с последующим возгоранием на дамбе Гувера. Инцидент произошел в здании у основания дамбы. По словам официальных лиц, во время взрыва никто не пострадал, риска для энергосистемы нет.

Также мы сообщали, что в Турции прогремел мощный взрыв возле полицейского участка на западе Стамбула. Местные СМИ рассказывали о минимум 10 раненых. По данным газеты Saba, произошел "взрыв в подземных кабельных сооружениях". Из зданий эвакуировали жителей из-за сильного задымления на улице.

Помимо этого, недавно на западе Берлина взорвался склад с боеприпасами. Огонь перекинулся на лес и охватил около 15 тысяч квадратных метров. Пожар вспыхнул утром после взрыва на полицейском участке в Грюневальде. По данным пожарной части, там, среди прочего, хранятся взрывоопасные предметы и фейерверки.