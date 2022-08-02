В восточном Лондоне возник масштабный пожар, на тушение которого бросили 100 пожарных расчетов. Пожар создал трудности пилотам, которые взлетали и садились из лондонского аэропорта Хитроу.

Видео пожара опубликовало издание Independent.

По сообщениям британской прессы, пожар начался около 13:09 по местному времени на сухой траве недалеко. Вскоре огонь охватил четыре гектара - это территория, размер которой эквивалентен 5,5 футбольным полям.

Представитель лондонской пожарной бригады заявил, что экипажи работали невероятно напряженно, чтобы предотвратить распространение огня на близлежащие объекты. Он добавил, что несмотря на то, что сильная жара спала, трава по-прежнему всюду сухая. Поэтому нужно избегать барбекю в парках и на открытых площадках, а также правильно утилизировать сигареты и убирать мусор и стекло, поскольку они могут вызвать пожар.

По причине большого количества дыма самолеты вынуждены использовать другую взлетно-посадочную полосу. В аэропорту отметили, что пожар не привел к задержкам или отменам рейса. Пришлось только сменить взлетно-посадочные полосы.

Людям, проживающим неподалеку, рекомендовано не открывать окна и двери. К вечеру огонь удалось взять под контроль, имущество людей в районе возгорания не пострадало.

С момента возгорания от жителей Лондона поступило более 30 вызовов об этом пожаре.

Причина пожара в настоящее время не известна.

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