В Вышгороде Киевской области вечером 26 июля разгорелся сильный пожар.

Что горит и какова причина, пока официально неизвестно. В местных пабликах пишут, что горит частный дом или техническое здание. Пожарные уже на месте.

Видео и фото с пожара публикуют местные паблики.

Напомним, что ранее эколог рассказал, почему в Киеве серьезно ухудшился воздух. Уровень загрязнения воздуха в Киеве многократно превышает нормы, поскольку в город возвращается и приезжает все больше людей, что приводит к увеличению числа автомобилей. Также усугубляет ситуацию сухая и безветренная погода.

Также мы писали, что с начала войны в Киеве пострадало более 640 жилых домов и объектов инфраструктуры. За 150 дней войны в городе зарегистрировались около 100 тысяч вынужденных переселенцев, 15 тысяч из которых – дети.

Также мы писали, что в Буче Киевской области разваливается дом, в который ране попала авиабомба. Дом разрушается прямо на глазах его жильцов. Речь идет о жилом комплексе "Новая Буча", жители которого сейчас бьют тревогу из-за угрозы обрушения всего дома.