За 2 дня новогодних праздников в полицию поступили 19 сообщений о запуске фейерверков в Киеве. Об этом сообщила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в эфире национального телемарафона.

По ее словам, задержан один человек в Подольском районе из-за использования пиротехники. Также разыскивают запускавших фейерверки на Оболони и на Дарнице.

В этих случаях также начаты уголовные производства, сообщили в полиции.

Напомним, Кличко рассказал, что задержанному человеку, который запустил салют, грозит 5 лет тюрьмы.

В Харьковской области в новогоднюю ночь три человека получили ранения в результате российских обстрелов.

По словам президента Украины Зеленского, 45 "Шахедов" было сбито в небе над Украиной в новогоднюю ночь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.