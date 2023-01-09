Повестки через "Дию" рассылать не будут, сообщили в Минцифры. Новый порядок постановки на воинский учет, постановление о котором 30 декабря 2022 года принял Кабмин, не предполагает, что повестки будут поступать через сервис государственных услуг.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в комментарии The Village.

"Ни это постановление (принятое Кабмином 30 декабря 2022 года - Ред.), ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через "Дию". В нашем плане работы пока нет таких задач", - сказал он.

Напомним, по данным Минреинтеграции, военнообязанные переселенцы должны стать на воинский учет в течение 7 дней после переезда. При этом внутренних переселенцев призвали активнее искать работу и не полагаться только на соцпомощь.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ рассказали, что раздача повесток происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери.

Также мы сообщали, что Кабмин сократил список причин, по которым можно не приходить в военкоматы во время мобилизации.