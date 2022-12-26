Военнообязанные переселенцы должны стать на военный учет в течение 7 дней после переезда - Минреинтеграции
Военнообязанным переселенцам 18-60 лет необходимо стать на военный учет в течение 7 дней после переезда.
Об этом сообщает Минреинтеграции в Telegram-канале.
"Обращаем внимание, это не значит, что вам сразу вручат повестку. Подробный перечень освобожденных от мобилизации можно найти в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в сообщении.
В частности, освобождаются от мобилизации:
- Лица с инвалидностью, или лица, признанные комиссией временно-непригодными к службе по состоянию здоровья (освобождаются на срок до 6 месяцев с последующим прохождением комиссии);
- Лица, у которых на содержании трое и более детей до 18 лет;
- Лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью младше 18 лет;
- Лица, у которых на содержании совершеннолетний ребенок с 1-2 группой инвалидности;
- Лица, у которых муж/жена, или один из родителей с инвалидностью 1-2 группы.
Полный перечень непризывных лиц - в ст. 23 Закона Украины "про мобилизационную подготовку и мобилизацию".
Ранее мы сообщали, что в ВСУ рассказали, что раздача повесток происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери.
Также мы сообщали, что Кабмин сократил список причин, по которым можно не приходить в военкоматы во время мобилизации.