Военнообязанным переселенцам 18-60 лет необходимо стать на военный учет в течение 7 дней после переезда.

Об этом сообщает Минреинтеграции в Telegram-канале.

"Обращаем внимание, это не значит, что вам сразу вручат повестку. Подробный перечень освобожденных от мобилизации можно найти в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в сообщении.

В частности, освобождаются от мобилизации:

Лица с инвалидностью, или лица, признанные комиссией временно-непригодными к службе по состоянию здоровья (освобождаются на срок до 6 месяцев с последующим прохождением комиссии);

Лица, у которых на содержании трое и более детей до 18 лет;

Лица, которые воспитывают ребенка с инвалидностью младше 18 лет;

Лица, у которых на содержании совершеннолетний ребенок с 1-2 группой инвалидности;

Лица, у которых муж/жена, или один из родителей с инвалидностью 1-2 группы.

Полный перечень непризывных лиц - в ст. 23 Закона Украины "про мобилизационную подготовку и мобилизацию".

Ранее мы сообщали, что в ВСУ рассказали, что раздача повесток происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери.

Также мы сообщали, что Кабмин сократил список причин, по которым можно не приходить в военкоматы во время мобилизации.