Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что раздача повесток происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери.

Об этом Горбач рассказал в комментарии "24 каналу".

"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей", – заявил Горбач.

Другая сложность - мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.

"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", - сказал Горбач.

По его словам, в 95% случаев получателя повестки отправляют домой из территориального центра после уточнения данных.

Отметим, что в последнее время видео с повестками на улицах стали появляться все чаще.

В частности, вчера видео раздачи повесток сняли в Днепре. Также появление представителей военкомата заметили в одном из баров Харькова.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что военкоматы в Украине составляют планы набора призывников с учетом мобилизации в РФ.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

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