30 декабря 2022 года Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Порядком предусмотрено осуществление ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины".

Важные моменты:

Сверка данных на призывников может проводиться путем обхода дворов, который санкционирует местная власть (мэр, сельский или поселковый голова). Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через "Дию", при декларации места проживания (порядок и механизм должно разработать Минобороны). Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. То есть, свежие данные о призывнике будут автоматически стекаться к военным. Принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через "Дию"), либо же постановки на воинский учет. Женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года. На руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под подпись. Также руководители предприятий, учреждений, органов власти и организаций теперь должны будут вручать повестки по явке в военкомат. Дипломатические ведомства будут вести воинский учет среди украинцев, находящихся за границей. И "способствовать" их возвращению в Украину во время мобилизации, в военное время и особый период. Все центры занятости будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Как писала "Страна", Кабмин может разрешить выезжать из Украины военнообязанным, имеющим бронь от мобилизации.

По правилам Минреинтеграции, военнообязанные переселенцы должны стать на военный учет в течение 7 дней после переезда.