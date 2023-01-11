В Киеве начали оставлять повестки в военкомат в почтовых ящиках, которые находятся в подъезде.

Об этом пишут столичные паблики.

Между тем юристы утверждают, что призыв в установленном порядке осуществляется путем вручения повестки, то есть наглядно. При этом вручение повестки вправе осуществлять определенные категории лиц, всего их пять:

органы местного самоуправления;

управляющие многоквартирных домов;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

руководители учебных заведений;

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать.

Вчера в Киевской городской военной администрации заявили, что повестки в Украине могут вручать где угодно, так как закон не регламентирует место их вручения.

Ранее в Минсоцполитики заявили, что переселенцам призывного возраста будут вручать повестки. В ведомстве анонсировали масштабные проверки переселенцев с целью снятия злоупотреблений социальной помощью. И допустили, что мужчинам-переселенцам при этом смогут выписывать повестки.