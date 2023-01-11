В Киеве повестки в военкоматы стали оставлять в почтовых ящиках многоквартирных домов. Фото
В Киеве начали оставлять повестки в военкомат в почтовых ящиках, которые находятся в подъезде.
Об этом пишут столичные паблики.
Между тем юристы утверждают, что призыв в установленном порядке осуществляется путем вручения повестки, то есть наглядно. При этом вручение повестки вправе осуществлять определенные категории лиц, всего их пять:
- органы местного самоуправления;
- управляющие многоквартирных домов;
- руководители предприятий, учреждений, организаций;
- руководители учебных заведений;
- должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).
Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать.
Вчера в Киевской городской военной администрации заявили, что повестки в Украине могут вручать где угодно, так как закон не регламентирует место их вручения.
Ранее в Минсоцполитики заявили, что переселенцам призывного возраста будут вручать повестки. В ведомстве анонсировали масштабные проверки переселенцев с целью снятия злоупотреблений социальной помощью. И допустили, что мужчинам-переселенцам при этом смогут выписывать повестки.