Верховная Рада Украина лишит мандатов еще двоих народных депутатов на ближайшей пленарной неделе

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале в пятницу, 3 февраля.

"Но, как я и говорил ранее, все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", - сообщил Арахамия.

Напомним, сегодня нардеп Волошин прокомментировал слухи о наличии у него российского паспорта и сложении мандата. Наличие какого-либо гражданства кроме украинского опроверг, а информацию о сложении мандата подтвердил.

Кроме того, мы писали, что народные депутаты, ранее входившие во фракцию ОПЗЖ, Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления о сложении мандата.

Отметим, ранее Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина.

Также в отдельном материале мы разбирались, почему активизировалась тема лишения мандатов депутатов из бывшей фракции ОПЗЖ.