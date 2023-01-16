В последние недели активизировалась тема лишения мандатов депутатов Верховной Рады, которые ранее входили во фракцию ОПЗЖ.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".



Сейчас эти депутаты находятся в двух группах. Большая часть - в группе "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко, другие - в группе "Восстановление Украины", костяк которой составляют депутаты близкие к предпринимателю-застройщику Вадиму Столару.



За последнее время было подано несколько петиций к президенту с призывом отобрать мандаты у депутатов от бывшей ОПЗЖ. Тема активно продвигается в медиаполе, однако, что характерно, власти на эти требования реагируют довольно вяло. На прошлой неделе лишили мандатов трех депутатов от ОПЗЖ – Медведчука, Козака и Кузьмина, но они после начала вторжения РФ не появлялись в Раде и сейчас живут в России.



Большая часть прочих депутатов от ОПЗЖ в Раде появляется и голосует. И мандатов их не лишают.



Здесь есть две причины. Первая – законодательная. По Конституции лишить мандата депутата можно лишь в определенных случаях (например - сложения полномочий по его личному заявлению, вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него, признания его судом недееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения его гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины). А Конституцию менять во время военного положения нельзя.

Впрочем, как показал пример Медведчука и Козака, отобрать мандат у депутатов можно было бы предварительно наштамповав указы о лишении их украинского гражданства.



Но этого власти не делают.



Потому что есть вторая причина, главная: депутаты от ОПЗЖ сейчас являются ключевой силой, которая обеспечивает результативные голосования по важным для Зеленского законопроектам.



Несмотря на то, что с начала войны политические противоречия в парламенте ушли в тень, они на самом деле никуда не делись. При этом все помнят, что к концу 2021 года, созданное после выборов 2019 года монобольшинство "Слуги народа" в Раде, уже де-факто не существовало. И власть могла набирать голоса только договариваясь с другими фракциями и группами. А против самого Зеленского тогда образовалась широкая коалиция разнородных сил, которая включала в себя и крупнейшего олигарха Ахметова, и близкого к нему экс-спикера Разумкова, и Петра Порошенко (который взял под контроль и часть фракции "Голоса"), и Авакова (у которого было немало депутатов внутри "Слуги народа"), и многих других влиятельных людей. После 24 февраля Рада некоторое время голосовала крайне дисциплинировано за все, что предлагала власть, но затем, после того как критические первые месяцы войны прошли, началось брожение. Описанная выше коалиция не была заинтересована в дальнейшем укреплении власти Зеленского и самым простым путем было ограничить его возможности проводить решения через Раду.

Был в этом заинтересован и ранее близкий партнер Зеленского Игорь Коломойский. Он был недоволен тем, что Зеленский стал слишком силен и мог не обращать внимания на его пожелания (и даже национализировал пакет акций Коломойского в "Укрнафте"). А если бы у президента не хватало голосов проводить решения через Раду, то он был бы вынужден идти за помощью к Коломойскому, его депутатской группе "За будущее" и близким к нему депутатам во фракции "Слуга народа".

Однако тут плечо президенту подставили нардепы от бывшей ОПЗЖ. И благодаря их голосам Зеленский может проводить решения, не обращаясь ни к Коломойскому, ни к другим бенифициарам депутатских групп.

Поэтому силы, заинтересованные в том, чтобы у президента хронически не хватало голосов в Раде, и требуют отнять у ОПЗЖ мандаты, организовав кампанию в поддержку этой идеи.

Мотивы, правда, разные. Если у Коломойского это попытка вернуть себе возможность торговаться с Банковой, то для Порошенко – общая стратегия по ослаблению власти.

Но, пока, очевидно, Банковая не торопится делать такой подарок своим оппонентам, несмотря на мощное информационное давление.