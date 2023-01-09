Победивший в 2021 году на довыборах в Раду нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата.

Об этом у себя в телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Гончаренко не уточнил, почему его коллега написал заявление. Андрей Аксенов пока тоже не комментировал свое решение.

Напомним, Аксенов был мэром Доброполья Донецкой области. Нардепом стал по итогам промежуточных выборов в Верховную Раду в марте 2021 года, баллотировался от партии "Порядок". Также Аксенов - член группы по межпарламентским связям с Венгрией и Германией и председатель "Ассоциации шахтерских городов Украины".

Ранее Аксенова подозревали в организации "референдума о создании ДНР" в 2014-м году и наличии у него российского паспорта. Однако обе эти истории правоохранителями подтверждены не были.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный депутат, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Юлия Левочкина в ноябре прошлого года подала заявление о сложении депутатских полномочий. Она заявила, что решение было принято в связи с семейными обстоятельствами.