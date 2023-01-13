Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина
В пятницу, 13 января, Верховная Рада конституционным большинством (300 голосов) лишила мандатов депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Дмитрия Козака, Рената Кузьмина и внефракционного нардепа Андрея Деркача.
Напомним, это голосование анонсировалось вчера, 12 января.
В тоже время, как и писала "Страна", вопреки слухам не были лишены мандатов депутаты Вадим Столар и Игорь Абрамович.
Напомним, 10 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о лишении гражданства Виктора Медведчука, Дмитрия Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
До этого СМИ распространили соответствующий указ.
Ранее также публиковалась информация об указах о лишении гражданства, в частности, олигарха Игоря Коломойского, главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, а также народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского. Однако в результате было лишь устное подтверждение президента по Корбану, а указ так и не появился.
Тем временем война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне. Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны.