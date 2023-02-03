Нардеп Олег Волошин прокомментировал "Стране" появившуюся в СМИ информацию о его российском паспорте (и подготовке в связи с этим указа о лишении его украинского гражданства), а также о том, что он написал заявление о сложении депутатского мандата.

Наличие какого-либо гражданства кроме украинского Волошин опроверг, информацию о сложении мандата подтвердил.

"Во-первых, у меня нет и никогда не было никакого другого гражданства, кроме украинского. Мое решение добровольно сложить депутатский мандат продиктовано желанием устранить повод для нападок на меня и моих близких. А также моих коллег по фракции. Пребывая за пределами Украины с 13 февраля 2022 года, я не получал зарплату и другие выплаты от государства. Это легко проверить. Что же касается самого статуса народного депутата, считаю, что политическую оценку моим действиям могут давать исключительно мои избиратели. Раз политические оппоненты из числа подельников Порошенко и год спустя продолжают вспоминать меня в своих речах, значит, моя работа в Раде была не напрасной. Но в сложившихся обстоятельствах я не имею возможности свободно и безопасно отстаивать те программные принципы и ценности, которые я обязался представлять при избрании в парламент летом 2019 года. Тем не менее, чтоб избежать обвинений в якобы уклонении от своих обязанностей, отказываюсь от мандата", - сказал Олег Волошин.