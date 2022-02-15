Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин считает, что Россия не планирует вторгаться в Украину, о чем пишут многие западные СМИ.

Однако, по его мнению, в ближайшее время могут произойти провокации и силовые действия против антинационалистических сил в Киеве и других городах со стороны ультраправых группировок. Что и станет тем фактором, который в нынешней накаленной атмосфере может спровоцировать масштабный конфликт в регионе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ни один здравомыслящий человек не верит в спонтанное российское вторжение. У Москвы мало поводов дальше терпеть проводимый режимом Зеленского курс, но у неё хватает иных, невоенных инструментов. Между тем Газпром в последнее время только нарастил транзит через отечественную ГТС. А вот во что я верю и чему имею подтверждения из самых разных источников, так это во всплеск агрессии, который на фоне раздуваемой Западом военной истерии планируют радикальные националистические группы в столице и других городах. Они уже несколько месяцев готовятся, составляют списки, выделяют транспорт, определяют адреса для быстрых и ни каким законом не сковываемых действий", - написал Волошин.

Волошин считает, что под удар в первую очередь попадут люди, которые выступали против националистов.

"Естественно, люди, открыто и последовательно изобличавшие рост неонацистских группировок, критиковавшие националистический крен в разных сферах политики, выступавшие за компромисс с Россией - цель номер один. И здесь у них выбор широкий с представителями правящей команды включительно", - считает Волошин.

Такие действия, по мнению нардепа, могут спровоцировать вмешательство внешних сил.

"Концепцию "гуманитарных интервенций" придумали на Западе. Но применить ее может любая великая держава. И грех тогда будет внешним силам не использовать такой повод", - пишет Волошин.

Он также дает совет украинским властям в этой ситуации: "Наряду с готовностью серьезно и динамично двигаться по пути реализации Минских соглашений для избежания катастрофы для всей нашей страны действующая власть обязана предотвратить малейшие проявления внутреннего террора и мародёрства. Кстати, во многом из-за этого, а не от страха перед российскими войсками (трудно себе представить, чтоб в любом случае Москва не гарантировала бы их безопасность) западные страны и эвакуируют посольства из Киева".

Нардеп также добавил, что помимо политических мотивов у националистов могут быть и чисто "коммерческий" расчет - погромы, грабежи и мародерство.

"Как сказал мне один знакомый, имеющий контакты в этой среде: "Те, кто не добежал до Межигорья в 2014, хотят взять реванш сейчас». Недавние кадры из охваченной погромами Алма-Аты должны дать представление, о чем идёт речь", - написал Волошин.



Напомним, западные СМИ и президент США Байден называют датой вторжения РФ в Украину 16 февраля. Многие страны уже начали эвакуировать своих граждан. Вместе с тем РФ и Киев отрицают "вторжение".

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит вокруг Украины за день до "вторжения".