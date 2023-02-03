В пятницу, 3 февраля, в Украине идет уже 345-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в материале за 2 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

3 февраля

07.10 Главное из сводки Генштаба:

1. За сутки РФ нанесла 4 ракетных удара, 2 из них - по гражданской инфраструктуре Краматорска. Также РФ нанесла 5 авиационных ударов и совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам в Херсонской Николаевской области. От ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

2. Враг не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

3. За минувшие сутки подразделения украинских Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка Донецкой области.

4. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения сил РФ.

06.30 Карта воздушных тревог на сейчас.

06.10 Путин переоценил возможности российских вооруженных сил. У РФ нет сил, чтобы захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области до марта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).