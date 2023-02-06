Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что ему никто не предлагал возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (о чем вчера заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия). А если такое предложение поступит, то он от него откажется.

Об этом Резников сказал в интервью "Фактам ICTV".

"Со мной ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не вел президент. Если вдруг мне такое предложение поступило бы, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне быть руководителем данного Министерства. Я думаю, что это ошибка", - сказал Резников.

По данным источников "Страны" в Раде, причина такой позиции Резникова - отсутствие за его назначение на новую министерскую должность голосов в парламенте.

"Банковая замеряла сколько может проголосовать за Резникова и оказалось, что даже среди "Слуг народа" многие голосовать за него после коррупционных скандалов не будут. За отставку его с поста министра обороны проголосуют, а за назначение на новую должность - нет. Поэтому Резников и заявил, что идти на министра стратотраслей не хочет", - говорит источник.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов будет назначен министром обороны страны вместо Алексея Резникова. Позже это подтвердил Арахамия.

Ранее "Страна" рассказывала, что значит замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова.