Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские Силы обороны готовы к этому.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил министр, обстановка на востоке Украины останется "сложной, но контролируемой". Резников добавил, что Силы обороны держатся на востоке страны.

По его словам, Украина ожидает нападения в феврале, поскольку РФ любит символизмы, но украинские силы готовы к этому.

"Неожиданных вещей нет", - добавил министр и отметил, что Украина продолжает накапливать резервы.

Ранее мы разбирались, где и как может определиться будущее войны в Украине.

Кроме того, британская газета The Telegraph публиковала материал с рассуждениями о том, где россияне могли бы пойти в новое наступление. Издание пишет, что у многих на Донбассе есть ощущение, что Украине придется отступить из Бахмута на новую линию обороны.

Напомним, война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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