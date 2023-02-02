Россия готовится к наступлению в Луганской области. Оно ожидается в феврале-марте текущего года. О подготовке россиян говорит увеличение количества атак на Сватовско-Кременском направлении, также они пытаются найти слабые места ВСУ.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Уже мы наблюдаем, что начинается некоторое увеличение, не наступление, но анализ. Они пытаются найти слабые места в нашей обороне, увеличилось количество атак на Сватовско-Кременском направлении. Ждем, в феврале закончится подготовка оккупантов, как раз 2-3 недели на окончание обучение и пару недель - логистично чтобы их перебросили на Луганщину", - заявил он.

Ситуацию в области он назвал "тяжелой, но контролируемой, не критической".

Напомним, Институт изучения войны также считает, что РФ готовится к началу наступления в Луганской области в ближайшие месяцы.

Также сообщалось, что замминистра обороны Анна Маляр говорила, что российские войска пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Гайдай говорил, что россияне перебрасывают большие резервы к Кременной Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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