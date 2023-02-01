В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 1 февраля. Сообщается, что российские войска продолжают попытки наступлений в Донецкой области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в вечерней сводке:

Армия РФ продолжает попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не обнаружено. При этом сообщается, что армия РФ проводит разведку, готовясь к наступлению, но не указано, на каких направлениях. Российские войска нанесли 2 ракетных удара по Славянску и Краматорску Донецкой области и 2 авиаудара. Совершили 24 обстрела из РСЗО. На Бахмутском направлении среди обстрелянных россиянами населенных пунктов снова нет Клещеевки, которую западные эксперты на картах обозначают как взятую россиянами.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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