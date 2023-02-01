В среду, 1 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал данные по общим боевым потерям РФ с начала полномасштабного вторжения.

Сводка Генштаба ВСУ опубликована в Facebook.

Общие потери РФ с 24 февраля 2022 года по 30 января 1 февраля 2023-го ориентировочно составили:

Личный состав - 128 420 (+920 за сутки);

Танки ‒ 3 209 (+8) ед.;

Боевые бронированные машины ‒ 6 382 (+4);

Артиллерийские системы – 2 207 (+10);

РСЗО – 458 +4);

Средства ПВО ‒ 221;

Самолеты - 293;

Вертолеты – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951;

Крылатые ракеты ‒ 796;

Корабли /катера ‒ 18;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5 061 (+13);

Специальная техника ‒ 200.

Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что войска РФ с потерями продолжают наступать на Бахмут.

Также мы писали, что на минувшей неделе ВСУ сбили российский самолет Су-25 и разведывательный беспилотник.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.