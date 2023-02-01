В Генштабе ВСУ опубликовали сводку по потерям РФ в Украине на 1 февраля
В среду, 1 февраля, Генштаб ВСУ обнародовал данные по общим боевым потерям РФ с начала полномасштабного вторжения.
Сводка Генштаба ВСУ опубликована в Facebook.
Общие потери РФ с 24 февраля 2022 года по 30 января 1 февраля 2023-го ориентировочно составили:
- Личный состав - 128 420 (+920 за сутки);
- Танки ‒ 3 209 (+8) ед.;
- Боевые бронированные машины ‒ 6 382 (+4);
- Артиллерийские системы – 2 207 (+10);
- РСЗО – 458 +4);
- Средства ПВО ‒ 221;
- Самолеты - 293;
- Вертолеты – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951;
- Крылатые ракеты ‒ 796;
- Корабли /катера ‒ 18;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 5 061 (+13);
- Специальная техника ‒ 200.
Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что войска РФ с потерями продолжают наступать на Бахмут.
Также мы писали, что на минувшей неделе ВСУ сбили российский самолет Су-25 и разведывательный беспилотник.
Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.