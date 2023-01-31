31 января стали появляться новости об обострения ситуации на линии фронта в Херсонской области по реке Днепр.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с диверсионно-разведывательными группами РФ в районе островов в устье Днепра.

Напомним, в Офисе президента перечислили признаки существенной эскалации со стороны РФ.

28 января оперкомандование "Юг" рассказало о подготовке ВСУ к наступлению под Херсоном.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.