В воскресенье, 29 января, в порту Херсона произошла утечка нефтепродуктов из-за обстрела. Снаряд пробил корпус и место хранения топлива на одном из кораблей под иностранным флагом.

Об этом сообщает в Telegram Херсонская областная военная администрация.

"Из-за этого произошла утечка нефтепродуктов в Днепр. В настоящее время силами экипажа утечку судна удалось локализовать", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня войска РФ массированно обстреляли Херсон. Погибла женщина, еще два человека ранены.

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Ранее мы подводили итоги 339-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ может начать новое масштабное наступление в Донецкой и Луганской областях до 24 февраля. Американский исследовательский центр RAND corporation проанализировал три варианта окончания войны. При этом западные аналитики считают, что ни одна из сторон не добьется абсолютной победы.

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