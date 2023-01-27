За прошедшие сутки, российская армия 38 раз обстреляли территорию Херсонской области. Войска РФ атаковали артиллерией, РСЗО, минометами и беспилотниками. Кроме того, по области был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

В результате обстрелов два человека погибли, еще семь жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Непосредственно Херсон армия РФ обстреляла трижды, в городе были повреждены жилые дома.

Напомним, вчера россияне ударили по админзданию в селе под Херсоном.

Также сообщалось, что в порту Херсона попали под ракетный удар суда с флагами Вануату.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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