Херсонский журналист Константин Рыженко опубликовал видео огромной очереди в городе за выплатами 1200 гривен, а также обнародовал переписку с жалобами херсонцев на проблемы с деньгами Красного Креста.

Соответствующие кадры и скриншоты появились на его странице в Фейсбук.

На кадрах видны сотни человек, которые стоят в очереди.

Отметим, практика выплат исключительно наличными через отделения "Укрпочты" сейчас распространена на всех освобожденных территориях.

В переписках некоторые люди жалуются, что должны лично ехать за выплатами в то время, когда город находится под постоянными обстрелами. Другим херсонцам не нравится, что за деньгами необходимо идти именно на "Укрпочту" - пишут, что многие уехали и что лучше было бы придумать иной способ их получения.

Ранее сообщалось, что жителям освобожденного Херсона будут безотлагательно выплачены пенсии.

Также мы писали, сколько людей остаются в городе под постоянными обстрелами.

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