В Херсоне обстреляли роддом, школу, поликлинику и жилые дома. Фото
Россия 52 раза обстреляла Херсонскую область за минувшие сутки. Один человек погиб, шестеро получили ранения.
Об этом сообщает уволенный накануне экс-губернатор Ярослав Янушевич.
Обстрелы велись из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, авиации. Также были нанесены ракетные удары.
Херсон армия РФ обстреляла 12 раз, повредив роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома.
Ранее мы публиковали фото последствий обстрела Херсона.
А на днях ВСУ заявили о неудачной попытке РФ высадиться на остров под Херсоном.
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