Россия 52 раза обстреляла Херсонскую область за минувшие сутки. Один человек погиб, шестеро получили ранения.

Об этом сообщает уволенный накануне экс-губернатор Ярослав Янушевич.

Обстрелы велись из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, авиации. Также были нанесены ракетные удары.

Херсон армия РФ обстреляла 12 раз, повредив роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома.

Ранее мы публиковали фото последствий обстрела Херсона.

А на днях ВСУ заявили о неудачной попытке РФ высадиться на остров под Херсоном.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.