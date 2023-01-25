Сегодня в 7 утра под обстрелом оказался Купянск, случился пожар в частном доме и магазине, предварительно - без пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Также повреждены ангары на территории оздоровительного комплекса в Волчанске.

В Купянске-Узловом повреждены два частных домовладения, крыша хозпостройки, выбиты окна в частном доме.

В селе Липцы из-за артобстрела ранены двое людей. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как писала "Страна", вчера ВСУ отразили атаки врага на Купянском направлении и Донбассе, РФ нанесла 9 ракетных ударов.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска наступают на Донбассе и под Купянском, обороняясь на четырех направлениях.

Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.