Утром Россия обстреляла Харьковскую область
Сегодня в 7 утра под обстрелом оказался Купянск, случился пожар в частном доме и магазине, предварительно - без пострадавших, на месте работают экстренные службы.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграм-канале.
Также повреждены ангары на территории оздоровительного комплекса в Волчанске.
В Купянске-Узловом повреждены два частных домовладения, крыша хозпостройки, выбиты окна в частном доме.
В селе Липцы из-за артобстрела ранены двое людей. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Как писала "Страна", вчера ВСУ отразили атаки врага на Купянском направлении и Донбассе, РФ нанесла 9 ракетных ударов.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска наступают на Донбассе и под Купянском, обороняясь на четырех направлениях.
Война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
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