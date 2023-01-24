Утром во вторник, 24 января, российские войска обстреляли Купянск Харьковской области. Попали в жилые дома, в результате чего там произошли масштабные пожары.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что за сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В Волчанске в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. Ранен 52-летний мужчина, его госпитализировали.

В с. Волчанские Хутора ракетным ударом разрушены учебное заведение и дом культуры.

В с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, там произошли пожары.

Ранее сообщалось, что российские войска наступают под Купянском и на Донбассе.

Также мы писали, что вчера РФ обстреляла Харьковскую область, включая поселки Песочин и Петровку.

Кроме того, на днях россияне обстреляли Волчанск, было ранено пять человек.