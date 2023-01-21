В населенном пункте под Дергачами в Харьковской области обнаружили тайник с российскими снарядами. Найденные боеприпасы передали украинским военным.

Об этом сообщил в Telegram глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в субботу, 21 января.

По данным Задоренко, в населенном пункте Токаревка было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

"Вот так выглядит российский "лендлиз"! Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в Россию", - написал чиновник.

Задоренко добавил, что все снаряды были вывезены за территорию общины, после чего переданы на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Ранее мы писали, что в ноябре прошлого года правоохранители обнаружили вражеские схроны с боеприпасами в освобожденных районах Николаевской области. В частности, россияне хранили мины в школах.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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