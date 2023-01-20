За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли из минометов, артиллерии и РСЗО приграничные населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Обстреляли Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелечью, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двуречную, Купянск и другие

В Купянском районе из С-300 обстреляли помещение школы-интерната.

В Тимофеевке повреждены четыре частных дома. В Волчанске в двух девятиэтажках выбиты окна и крыша, повреждены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки. В Купянском районе повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

"Обошлось без пострадавших", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.