Служба безопасности Украины 18-19 января проведет в Харькове комплекс антитеррористических контрдиверсионных мероприятий.

Об этом сообщило в Фейсбуке областное управление спецслужбы.

Кроме СБУ, участие в мероприятиях будут принимать другие правоохранительные органы, подразделения Нацгвардии и ВСУ.

В ходе мероприятий будут проводить осмотры отдельных территорий для повышения безопасности, усиления защищенности объектов критической инфраструктуры, выявления и нейтрализации возможных диверсионных групп.

Также могут проверять документы граждан, осматривать автомобили и ограничивать движение по отдельным улицам.

Мероприятия будут сконцентрированы в отдельных локациях Харькова, не охватывая всю территорию города.

Неделю назад СБУ сообщала, что будет проводить контрразведывательные мероприятия в спальных районах Киева.

Заявлялось, что их цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.