СБУ проведет контрразведывательные мероприятия в спальных районах Киева, возможен поквартирный обход - ТСН
СБУ будет проводить контрразведывательные мероприятия в спальных районах Киева. Возможен поквартирный обход граждан и проверка документов.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Накануне сотрудников спецслужб в камуфляже заметили возле Министерства образования и науки. Они проверяли машины и документы граждан. Оказалось, что силовиков заинтересовал припаркованный у министерства грязный автомобиль.
Также мы сообщали, что СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы.
Силовики рассказали, что таким образом в столице ведется борьба с терроризмом – проверяются автомобили, подвалы домов, документы граждан в правительственном квартале. В этих мероприятиях задействованы также служебные собаки.
"Будут "пересеивающие" мероприятия в отношении проверяемых лиц. Именно сегодня проверяется правительственный квартал, но ежедневно проверяются и объекты критической инфраструктуры. В правительственном квартале осматриваются подвалы, чердаки, местами осуществляется поквартирный обход. Такие мероприятия возможны и в других районах столицы", – говорят правоохранители.
Ранее "Страна" рассказывала, что говорится в новой версии законопроекта о контрразведке. По нему СБУ получает широкие полномочия, а основанием для контрразведывательной деятельности будут даже просто комментарии в соцсетях, сообщения и заявления граждан в Интернете.
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