Два дня подряд, 9 и 10 января, Служба безопасности Украины будет искать в Харькове диверсантов, досматривать жителей и автомобили. Мероприятия пройдут в одном из районов города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме СБУ к досмотрам привлекут военных и спецтехнику, в том числе радиотехнические средства.

"9-10 января на территории одного из районов города Харькова Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия. Помимо СБУ в мероприятиях примут участие органы военного управления и другие правоохранительные структуры с привлечением военной техники, вооружения и радиотехнических средств", - пишет пресс-служба.

Целью мероприятий является: повышение безопасности мирного населения, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, обнаружение и задержание возможных диверсионных групп.

Во время мероприятий возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, а также проверка документов, осмотр автомобильного транспорта.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавляет СБУ.

Ранее мы писали, что во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области СБУ задержала двух коллаборантов, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.