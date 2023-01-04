СБУ начала досудебное расследование в отношении журналистки Дианы Панченко из-за ее видео из оккупированных Донецка и Мариуполя.

Об этом сообщил нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Депутат пишет, что лично обратился в СБУ и ГПУ по поводу публикаций Панченко в декабре, так как считает, что они нарушают нацбезопасность Украины.

В ответе на депутатский запрос говорится, что следственный отдел СБУ по Луганской и Донецкой области проводит по фактам публикации материала расследование в рамках уголовного дела открытого 23 декабря.

Дело открыли по ч.2 ст.436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

Диана Панченко до войны работала ведущей на телеканалах NewsOne, Первый независимый и Ukrlive.

В ее последних роликах из Донецка и Мариуполя местные жители озвучивают разные обвинения в адрес ВСУ.

Напомним, что в апреле мы публиковали комментарий Панченко в материале про то, как с началом войны изменились взгляды людей, выступавших за диалог с Россией.