Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала новые каналы бегства уклонистов на западе и юге Украины. Задержаны девять организаторов маршрутов.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства в среду, 11 января.

По данным СБУ, за 1,5-3 тысячи долларов они обещали клиентам выезд в Евросоюз по поддельным документам или в обход пропускных пунктов.

В Запорожье организаторы предлагали оформить пакет документов о непригодности к службе, которые и становились основанием для выезда, а также создали благотворительный фонд, чтобы регистрировать людей "волонтерами" и "водителями" международных гуманитарных рейсов.

На Закарпатье местный пограничник помогал выехать вне пропускных пунктов, а в Ивано-Франковской области местный врач и чиновница оформляли клиентам фиктивную инвалидность.

Ранее мы писали, что в Киеве столичному жителю сообщили подозрение в легализации иностранцев и нелегальном перемещении людей через границу под видом волонтеров. За свои услуги он просил около 10 тысяч гривен.

Также "Страна" рассказывала подробности разоблачения канала бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета.