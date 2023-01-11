СБУ пресекла деятельность каналов незаконного выезда украинцев за границу. Фото: Telegram/SBUkr

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала новые каналы бегства уклонистов на западе и юге Украины. Задержаны девять организаторов маршрутов.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства в среду, 11 января.

По данным СБУ, за 1,5-3 тысячи долларов они обещали клиентам выезд в Евросоюз по поддельным документам или в обход пропускных пунктов.

В Запорожье организаторы предлагали оформить пакет документов о непригодности к службе, которые и становились основанием для выезда, а также создали благотворительный фонд, чтобы регистрировать людей "волонтерами" и "водителями" международных гуманитарных рейсов.

На Закарпатье местный пограничник помогал выехать вне пропускных пунктов, а в Ивано-Франковской области местный врач и чиновница оформляли клиентам фиктивную инвалидность.

СБУ разоблачила каналы бегства уклонистов

СБУ разоблачила каналы бегства уклонистов

СБУ разоблачила каналы бегства уклонистов

СБУ разоблачила каналы бегства уклонистов

СБУ разоблачила каналы бегства уклонистов

СБУ разоблачила каналы бегства уклонистов

СБУ разоблачила каналы бегства уклонистов

Ранее мы писали, что в Киеве столичному жителю сообщили подозрение в легализации иностранцев и нелегальном перемещении людей через границу под видом волонтеров. За свои услуги он просил около 10 тысяч гривен.

Также "Страна" рассказывала подробности разоблачения канала бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета.

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