Утром в среду, 11 января, силовики СБУ проводят в правительственном квартале Киева контрразведывательные мероприятия. Они проходят на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.

Об этом сообщает СБУ в телеграм-канале.

Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, сообщает СБУ.

При содействии Управления госохраны силовики СБУ:

проводят осмотр территорий и отдельных помещений (офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе.

Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .