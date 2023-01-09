СБУ арестовала имущество родственников бывшего министра образования времен экс-президента Украины Виктора Януковича. Речь идет о Дмитрие Табачнике, подозреваемого в государственной измене.

В своем телеграм-канале СБУ сообщает, что арестована недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте. Всего на два миллиона долларов.

Сообщается, что активы были записаны на родственников, но "СБУ изобличила эту схему и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала".

В частности, речь о таких активах:

Половина квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью почти 1 га;

банковский счет на 147 тыс. дол.

Табачника подозревают в госизмене. В рамках этого дела и арестовали активы его родственников.

По данным СБУ, сам экс-министр скрывается в Крыму.

Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество Януковича в Украине. В частности, речь идет о картинах, скульптурах и гостиничном комплексе.

Также мы писали, что экс-замсекретаря СНБО времен Януковича будут судить за организацию разгона "студенческого майдана".