Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса "Народный топ", в рамках которого респонденты без конкретного списка и подсказок называли самых выдающихся, по их мнению, украинцев.

Лидер рейтинга с большим отрывом - Тарас Шевченко (63,9%). На втором месте - Владимир Зеленский (29,8%). Далее идут Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

В десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).



Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).



Второй президент Украины Леонид Кучма на 22 месте с (1,5%). Это выше, чем Петр Порошенко (1,2%), Павел Скоропадский (0,9%) и Виктор Ющенко (0,8%).



Также любопытно, что нынешний глава Николаевской ОВА Виталий Ким стоит в оценках украинцев выше, чем Симон Петлюра, а Михаил Подоляк выше, чем многолетний руководитель УССР Щербицкий. Любопытно при этом, что в рейтинг не попали такие известные представители команды Зеленского как глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Зато на 51-м месте стоит уроженец Каменского (Днепродзержинска) генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. Его украинцы оценили выше, чем, например, основателя ОУН Евгена Коновальца.

А Виктор Янукович (0,2%) стоит в рейтинге выше, чем Сергей Притула и Святослав Вакарчук. И даже выше легендарного основателя города Киев Кия.

Напомним, в России не так давно проводился похожий рейтинг. Живыми "символами России" россияне называли Путина, Шойгу и Лаврова. Среди героев прошлого - Пушкин, Петр Первый и Сталин.

Напомним, поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до максимума за все время.

Также мы писали о том, что спустя полгода войны украинцы стали чаще отказываться от русского языка.