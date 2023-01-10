СБУ направила в суд обвинительный акт против митрополита Винницкой епархии УПЦ. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

"Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению государственной границы Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана прошли в ноябре прошлого года. Как утверждала СБУ, со ссылкой на проведённую экспертизу, митрополит совершал "умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

Сам Ионафан своей вины не признает и считает обвинения против себя провокацией.

Ранее мы писали о том, что СБУ в декабре прошлого года сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ. Ему была инкриминирована ч.1 ст.161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной, религиозной принадлежности).

Кроме того, сообщалось, что суд назначил ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ штраф за разжигание религиозной розни.