Суд назначил ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ штраф за разжигание религиозной розни
Кременецкий райсуд назначил 8,5 тысяч гривен штрафа за разжигание религиозной розни ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Иову Смакоузу. Подозрение по этому делу священнослужитель получил в декабре 2022 года после поста, написанного с анонимного аккаунта в Facebook.
В приговоре нет цитат из этого сообщения, известно лишь, что лингвистическая экспертиза нашла в нем признаки разжигания религиозной розни. Отмечается, что Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о виновности, а затем получил не суровое наказание.
Священнослужитель признал себя виновным и согласился на оговоренное сторонами наказание.
Заседание по этому делу прошло 4 января. Как говорится в приговоре Кременецкого райсуда, судья Наталья Шульгач утвердила соглашение и признала Смакоуза виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК (разжигание религиозной розни), назначив ему 8,5 тыс. грн штрафа.
Кроме того, священник должен заплатить 9 тысяч гривен за проведённые экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что у УПЦ могут полностью забрать Киево-Печерскую Лавру.
В УПЦ на эти заявления уже отреагировали.