Кременецкий райсуд назначил 8,5 тысяч гривен штрафа за разжигание религиозной розни ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Иову Смакоузу. Подозрение по этому делу священнослужитель получил в декабре 2022 года после поста, написанного с анонимного аккаунта в Facebook.

В приговоре нет цитат из этого сообщения, известно лишь, что лингвистическая экспертиза нашла в нем признаки разжигания религиозной розни. Отмечается, что Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о виновности, а затем получил не суровое наказание.

Священнослужитель признал себя виновным и согласился на оговоренное сторонами наказание.

Заседание по этому делу прошло 4 января. Как говорится в приговоре Кременецкого райсуда, судья Наталья Шульгач утвердила соглашение и признала Смакоуза виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК (разжигание религиозной розни), назначив ему 8,5 тыс. грн штрафа.

Кроме того, священник должен заплатить 9 тысяч гривен за проведённые экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что у УПЦ могут полностью забрать Киево-Печерскую Лавру.

В УПЦ на эти заявления уже отреагировали.