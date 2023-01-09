Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Митрополит Климент прокомментировал "Стране" заявление главы комитета Верховной Рады по гуманитарной политике Никиты Потураева о том, что у УПЦ могут полностью забрать Киево-Печерскую Лавру.

"Меня удивляет, как люди, облеченные властью, дерзко заявляют, что решат судьбу Лавры. Ведь ни один человек на земле не знает о своей личной судьбе даже того, что с нами произойдет уже завтра. О Лавре многие старцы предсказывали, что перед кончиной мира и Апокалипсисом произойдет осквернение ее святынь. Верующим людям хорошо известны эти предсказания святых людей", - заявил Климент.

Напомним, на православное Рождество 7 января впервые в Успенском соборе (верхняя Лавра) службу отслужил глава ПЦУ Епифаний. Ее охраняло около трех тысяч силовиков.

В своём обращении по поводу рождественского богослужения Епифаний дал понять, что ПЦУ намерена взять под контроль всю Лавру. Он призвал братию монастыря Лавры "окончательно освободиться" от "властвования над вами Москвы и ее слуг, последовать Томосу" (то есть - перейти в ПЦУ).

В ответ наместник Лавры от УПЦ митрополит Павел назвал Епифания "самосвятом" и "сущим бесом".