Нижнюю Лавру, которая сейчас находится у УПЦ в бессрочной аренде, "ожидает судьба Успенского собора", пользования которым Украинскую православную церковь лишили с 1 января.

Об этом заявил глава комитета Рады по гуманитарной политике, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, Госслужба этнополитики и свободы совести во главе с Виктором Еленским "будет работать в соответствующем направлении", добавил Потураев.

Напомним, на православное Рождество 7 января впервые в Успенском соборе (верхняя Лавра) службу отслужил глава ПЦУ Епифаний. Ее охраняло около трех тысяч силовиков.

В своём обращении по поводу рождественского богослужения Епифаний дал понять, что ПЦУ намерена взять под контроль всю Лавру. Он призвал братию монастыря Лавры "окончательно освободиться" от "властвования над вами Москвы и ее слуг, последовать Томосу" (то есть - перейти в ПЦУ).

В ответ наместник Лавры от УПЦ митрополит Павел назвал Епифания "самосвятом" и "сущим бесом".

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